中職》經典賽表現不佳 獅洋投狄馬克今抵台報到

獅隊新洋投狄馬克報到。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅隊兩位洋投福瑞多及去年三振王布魯斯，已投身熱身賽，第3位洋投、經典賽義大利國家代表隊成員狄馬克，今天也已赴台南向球隊報到。

狄馬克結束WBC預賽賽程後，立即搭機抵台，已於今早抵達台南棒球場，向球隊完成報到手續，今明兩天將在宿舍休息調整時差，將於週一3/20與球隊正式會合，開始隨隊練習調整比賽節奏及狀況，備戰新球季。

狄馬克於WBC複賽表現不如預期，總教練黃甘霖表示：「看到他在WBC表現不擔心是不可能的，但既然能夠進入國家代表隊，相信也有一定的實力，表現不佳有很多可能和原因，或許是狀況尚未調整到最佳，目前就是希望他能夠儘早投入球隊訓練，透過訓練和熱身賽，才能真正瞭解他的實力。或許調整過後，也可能會有驚人表現也不一定。」