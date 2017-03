MLB》球星開轟後沒跑壘太狂 教練發火怒嗆（影音）

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥隊「MVP先生」唐納森(Josh Donaldson)今天在小聯盟進行春訓,敲出一發全壘打展現火燙手感,值得注意的是,他在開轟後並未跑壘,而是直接走回休息室。

小聯盟的規則本來就較大聯盟寬鬆,加上春訓階段,身為隊上的頭號球星,唐納森為避免受傷,確實有不跑壘的理由,但還是引起了德州大學棒球隊教練艾倫(Sean Allen)的不滿,在推特上砲轟唐納森根本是教壞小孩。

艾倫說:「這是我看過最糟的影片,一點都不尊重比賽,棒球之神會懲罰你的。」唐納森得知後在推特上喊冤,表示自己是因為球團尚未允許才沒跑壘,搞錯情況的艾倫發現錯誤後趕緊將推特刪除,但已讓唐納森相當不爽。

唐納森上季打擊率2成84,全壘打37支,打點99分,今年在英卡納西恩(Edwin Encarnacion)離隊後勢必扛下更多打擊重任。

Josh Donaldson hitting bombs in minor league spring training games and not running the bases is awesome. So Show pic.twitter.com/wA4lkGmcBC