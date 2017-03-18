MLB》球星開轟後沒跑壘太狂 教練發火怒嗆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊「MVP先生」唐納森（Josh Donaldson）今天在小聯盟進行春訓，敲出一發全壘打展現火燙手感，值得注意的是，他在開轟後並未跑壘，而是直接走回休息室。

小聯盟的規則本來就較大聯盟寬鬆，加上春訓階段，身為隊上的頭號球星，唐納森為避免受傷，確實有不跑壘的理由，但還是引起了德州大學棒球隊教練艾倫（Sean Allen）的不滿，在推特上砲轟唐納森根本是教壞小孩。

艾倫說：「這是我看過最糟的影片，一點都不尊重比賽，棒球之神會懲罰你的。」唐納森得知後在推特上喊冤，表示自己是因為球團尚未允許才沒跑壘，搞錯情況的艾倫發現錯誤後趕緊將推特刪除，但已讓唐納森相當不爽。

唐納森上季打擊率2成84，全壘打37支，打點99分，今年在英卡納西恩（Edwin Encarnacion）離隊後勢必扛下更多打擊重任。

Josh Donaldson hitting bombs in minor league spring training games and not running the bases is awesome. So Show pic.twitter.com/wA4lkGmcBC — Frederic （@StoolFrederic） 2017年3月17日