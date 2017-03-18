經典賽》中田翔太狂！傳大聯盟2球隊準備搶人

中田翔被大聯盟球團看上，但美國免治馬桶並不普遍，可能會降低他赴美的意願。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違五年終於又有日職打者要挑戰大聯盟了嗎？根據日本媒體報導，出征經典賽日本武士隊的重砲中田翔最近被2支大聯盟球團看上，未來可望挑戰大聯盟。

這2支球隊分別是紅雀與紅襪，但根據日職規則，中田翔要到明年才符合海外自由球員的資格，屆時他28歲正值生涯顛峰期。

本屆經典賽中田翔共敲出3發全壘打與8分打點，在日本隊與四番筒香嘉智並列最高，而紅襪與紅雀近年來都有一壘手戰力不足的問題，若中田翔未來能加入，可望讓戰力提升。

明天起日本隊將依序與世界大賽冠軍小熊、道奇進行熱身賽，若中田翔能持續有好表現，可望提高更多球團追求意願。