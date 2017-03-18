中職》蔣智賢開季4番 兄弟中心棒次「勝賢恰」

蔣智賢開季扛第四棒。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕經過春訓及練習賽的觀察，中信兄弟美籍總教練史耐德對打線棒次及守備位置已有規劃，今年四棒將交給去年產出30轟的「蔣砲」蔣智賢，三棒和五棒則交給「大師兄」林智勝、「恰恰」彭政閔。

去年四棒主要是林智勝，今年將採用「勝賢恰」中心打線，史耐德表示，主要考量蔣智賢是全隊全壘打能力最好的選手，而林智勝打擊率高，也適合扛三棒，恰恰則是每個方向都能攻擊，擊球率很高，「有這樣的選手放在五棒，可以好好發揮。」

至於經典賽表現搶眼的張志豪，將是開路先鋒，史耐德說：「志豪腳程好、擊球率高，跑壘觀念也非常好，所以擺在首棒。」至於張正偉，史耐德預計排在六或七棒，就看他對對方投手的打擊率而定。

先發守位部分，史耐德的安排將是一壘彭政閔、二壘林智勝、游擊王勝偉、三壘蔣智賢，外野主要是陳子豪、張正偉、張志豪，捕手則讓鄭達鴻、陳家駒輪調，「大致規劃如此，板凳還有詹子賢、曾陶鎔、許基宏等人。」他表示，會利用熱身賽調整棒次及位置，找出最佳陣容。

對於年輕的許基宏和詹子賢，史耐德說，很喜歡他們的工作態度及春訓所做的努力，天份和能力都適合在一軍生存，面對漫長球季一定有高低潮，心態上如何面對，這部分也是教練團希望他們能多學習的。

「恰恰」彭政閔開季打第5棒。（資料照，記者黃志源攝）