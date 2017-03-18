中職》中信兄弟洲際球場開幕戰 台中市民免費進場

中信兄弟在台中州際棒球場的開幕賽，台中市民可免費進場看球。（資料照，記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕 中華職棒2017新球季即將在25日於新莊球場熱鬧開打，26日中信兄弟將回到台中洲際棒球場進行主場開幕戰。中信兄弟與台中市政府合作，要號召市民進場看球，在26日開幕戰當天，只要是台中市民，憑身分證、駕照等證件，就能免費進入外野觀看比賽，名額共1000名，額滿為止。

中華職棒聯盟日前公布職棒28年（2017年）完整賽程，開幕戰於25日由富邦悍將對決中信兄弟，地點在新莊棒球場。中信兄弟主場開幕戰為26日於洲際棒球場登場，交手統一獅。

中信兄弟表示，2017年度口號「Brothers we trust」，以「FAMILY WE TRUST，象一家人」，球場將有全新佈置，讓球迷有「家」的感覺，市府呼籲市民朋友購票或憑證免費進場，幫主場球隊中信兄弟加油。