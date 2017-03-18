中職Live》鄧志偉敲適時安 統一3分領先悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 3 3 3 0 悍將 0 0 0

第一局

1局下，首棒陳凱倫游擊方向滾地球出局，張建銘遭到三振，2人出局

1局上，統一開路先鋒莊駿凱率先敲出二壘安打上壘，第2棒陳鏞基選到四壞球保送，一二壘有人，鄧志偉敲清壘2壘安打，統一2：0領先，劉芙豪再敲2壘安打，統一3分領先

先發陣容

統一 棒次 悍將 莊駿凱 CF 1 陳凱倫 DH 陳鏞基 3B 2 張建銘 LF 鄧志偉 1B 3 林哲瑄 CF 鄭鎧文 LF 4 林益全 1B 高國慶 DH 5

高國輝 RF 劉芙豪 RF 6 林威廷 2B 楊家維 2B 7 方克偉 C 高志綱 C 8 石翔宇 SS 黃恩賜 SS 9 李宗賢 3B 林子崴 先發投手 黃亦志