中職Live》鄧志偉敲適時安 統一3分領先悍將

2017/03/18 17:18

 

1

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6

7

8

9

R

統一

3

3 3 0

悍將

0

 0 0

第一局

1局下，首棒陳凱倫游擊方向滾地球出局，張建銘遭到三振，2人出局

1局上，統一開路先鋒莊駿凱率先敲出二壘安打上壘，第2棒陳鏞基選到四壞球保送，一二壘有人，鄧志偉敲清壘2壘安打，統一2：0領先，劉芙豪再敲2壘安打，統一3分領先

先發陣容

統一

棒次

悍將

莊駿凱 CF

1

陳凱倫 DH

陳鏞基 3B

2

張建銘 LF

鄧志偉 1B

3

林哲瑄 CF

鄭鎧文 LF

4

林益全 1B

高國慶 DH

5

高國輝 RF

劉芙豪 RF

6

林威廷 2B

楊家維 2B

7

方克偉 C

高志綱 C

8

石翔宇 SS

黃恩賜 SS

9

李宗賢 3B

林子崴

先發投手

黃亦志

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