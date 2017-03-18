中職Live》鄧志偉敲適時安 統一3分領先悍將
2017/03/18 17:18
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統一
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3
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悍將
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第一局
1局下，首棒陳凱倫游擊方向滾地球出局，張建銘遭到三振，2人出局
1局上，統一開路先鋒莊駿凱率先敲出二壘安打上壘，第2棒陳鏞基選到四壞球保送，一二壘有人，鄧志偉敲清壘2壘安打，統一2：0領先，劉芙豪再敲2壘安打，統一3分領先
先發陣容
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統一
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棒次
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悍將
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莊駿凱 CF
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1
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陳凱倫 DH
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陳鏞基 3B
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2
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張建銘 LF
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鄧志偉 1B
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3
|
林哲瑄 CF
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鄭鎧文 LF
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4
|
林益全 1B
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高國慶 DH
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5
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高國輝 RF
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劉芙豪 RF
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6
|
林威廷 2B
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楊家維 2B
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7
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方克偉 C
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高志綱 C
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8
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石翔宇 SS
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黃恩賜 SS
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9
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李宗賢 3B
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林子崴
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先發投手
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黃亦志
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