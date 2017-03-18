中職》林威助「肩」熬 開季二軍出發

林威助受肩傷所苦，開季二軍出發。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟兩位前隊長林威助、「周董」周思齊先前都受肩傷所苦，目前傷勢已無礙，但林威助確定開季從二軍出發，周思齊調整進度較快，迎戰開季沒問題。

中信兄弟總教練史耐德表示，林威助春訓時因肩膀受傷，大部分時間都在復健，熱身賽打席也不夠多，還要觀察他的狀態，因此開季先在二軍出賽，視傷勢復元及比賽狀況再決定之後安排。

林威助和周思齊同為左投左打，據球團人員表示，兩人都是左肩肌腱發炎，好消息是傷勢皆已復元，近年有肩傷困擾的周董，恢復情況和調整進度都比林威助快一些，林威助還需要更多時間調整。

史耐德說，目前對林威助最重要的是維持身體健康，不必操之過急，避免傷勢復發，反而需要更長時間復健，「所以我一直跟威助說，現在保持健康最重要。」

至於周思齊，史耐德表示，春訓開始時，周董肩膀仍有些問題，因此花很多時間復健，並協助他調整投球動作，現已進步許多，有機會就盡可能讓他上場守備，迎接開季沒問題。

周思齊雖同樣是左肩肌腱發炎，但調整進度快，趕上開季應不成問題。（資料照，記者黃志源攝）