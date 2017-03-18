UBA》北市大女籃三月「瘋」 相隔四年闖冠軍戰

台北市大進軍冠軍戰，球員抱在一團歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕北市大女籃今天在富邦人壽大專籃球聯賽四強戰，感染「三月瘋」氛圍，面對預賽第二種子台師大，北市大主力「阿盜」吳盈潔繳出26分、6籃板，助隊以下克上，70：62扳倒台師大，明天將與文化大學爭后冠。

吳盈潔六強賽時休兵，今天上場逾39分鐘，揮灑最後的學生籃球時光，身兼台元女籃的她上週連兩戰遭電信逆轉，她仍深陷在輸球陰影，但樂觀的她表示，不想再被逆轉了，賽前拜託隊友，「我想贏球！」隊友們不管是先發、替補有亮眼表現。

第三節對手不斷逼近，花光雙位數領先，吳盈潔表示，一直提醒隊友不要看領先的分數，要保持上半場的拚勁。

明天將面對尋求三連霸的文化，吳盈潔表示，壓力在對方身上，「我們就是瘋子，已經打到這裡，沒有壓力。」

教練錢薇娟表示，她的目標一直是挑戰冠軍隊，哪怕只有1%的機會，也要去衝擊對手。

北市大吳盈潔（右）繳出26分、6籃板。（記者陳志曲攝）

北市大教練錢薇娟（左）與球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）