SBL》生涯首度入選年度第一隊 李維哲：意義重大

李維哲生涯首度入選年度第一隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今頒發年度第一隊獎項，成員有達欣布拉及周儀翔，勇士蔡文誠、裕隆呂政儒、台銀李維哲，其中李維哲是生涯首度獲此殊榮，他儘管表示意義重大，仍謙虛說：「不敢說自己是什麼最好的控球，只是表現的機會比較多。」

李維哲上季獲選「年度最佳後場防守球員」，還成為亞洲盃國手，讓擁有高速推進能力而被封為「小跑車」的他，球技更臻成熟，本季他曾帶領球隊打出4連勝，也成為台銀唯一榮膺單週最佳球員的猛將。

上季李維哲場均9.7分、2.9助攻、1.2抄截，本季他的數據則成長為12.1分、3.6助攻、1.3抄截