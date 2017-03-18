經典賽》「晉級決賽就染金毛」 波國教練放大絕
2017/03/18 21:55
波多黎各晉級4強，陣中球員多染「金毛」。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽進入複賽階段，波多黎各氣勢如虹，先後擊敗多明尼加、美國取得2勝，確定晉級4強，球員紛紛染金髮更成為球迷議論的話題，如今為激勵子弟兵爭冠，總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）更開出祭品文，只要打進決賽，他也將跟進「金毛」行列。
除了打線有在預賽分別累積6安的羅沙里歐（Eddie Rosario）、林多（Francisco Lindor）、貝爾川（Carlos Beltran），投手群在預賽17局聯手無失分，總共只掉8分，打線則豪取32分，是波國在D組預賽得以全勝的原因之一。
被問到是否隨著球員染金髮，羅德里奎茲說，如果球隊晉級冠軍戰，「我必須這麼做。」波多黎各至今未曾在經典賽吞下敗仗，包括D組預賽3戰全勝，以及復賽2連勝，明天將對上已吞下2連敗遊走淘汰邊緣的委內瑞拉。
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