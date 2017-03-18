SBL》達欣淘汰璞園 隊史第8次晉級決賽史上最多
2017/03/18 19:04
〔記者林宗偉／新北報導〕SBL季後賽準決賽戰線拉長至第5戰，手握3：1優勢的達欣今晚再度接受璞園挑戰，最終以75：63搶下勝利，隊史第8次晉級總冠軍賽，超越台啤的7次，暫時獨居聯盟第一。
璞園前役只用7人輪換，用快速的攻守轉換突破對手陣地戰，但今陳子威因執教UBA台師大賽事無法亮相，人手更顯捉襟見肘。
達欣首節就轟出20：8攻勢遙遙領先，儘管次節戰況丕變，遭璞園追到剩2分差，但虎軍易籃後回神，第3節結束時，又以54：46要回安全分差，終場便以12分之差保住勝果。
達欣以布拉攻下20分、16籃板表現最出色，本土球員中以周儀翔拿17分最高。
達欣目前暫時獨居聯盟史上晉級冠軍賽最多次的球隊，不過準決賽正與裕隆纏鬥的台啤，同樣有望追平這項紀錄。
周儀翔砍下本土最多的17分。（記者林正堃攝）
布拉今天拿下20分。（記者林正堃攝）
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