網球》詹詠然／辛吉絲週日上午7點出擊 印地安泉女雙爭后

「辛然配」印地安泉網賽爭冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕等級與規模僅次四大滿貫的美國印地安泉網賽，女雙冠軍戰台灣時間週日約上午7時開打，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis） 合作漸入佳境，第6種子「辛然配」挾著接連扳倒前、後任女雙世界球后的餘威，只要聯手再挫來自捷克的老少非種子荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Siniakova Katerina），即可笑捧搭檔3站以來首座金盃，共享逾千萬台幣的高額獎金。

印地安泉女雙32籤，冠軍可領38.517萬美元（約1175萬台幣）獎金，亞軍也有18.797萬美元（約574萬台幣）。詹詠然與名人堂球星辛吉絲休兵1天，已討論演練好應敵策略，期許延續本站4連勝氣勢，一舉攻頂封后。其實大詹對於荷迪絲卡／席妮亞可娃相當熟悉，今年初台灣女網雙打決賽，她與妹妹詹皓晴就在台北小巨蛋直落2痛擊這組手下敗將，為地主完成衛冕，如今有機會複製贏球模式。

睽違10載重返印地安泉決賽，2007年曾在此屈居雙打亞軍的詹詠然，捲土重來自認準備妥當，尤其現在就只剩最後一場，當然要全力以赴拚了！尤其辛吉絲與她的臨場默契愈來愈好，兩人迫不及待搶下關鍵第5勝，「老經驗的她說網前安啦，後排就看我的反拍直線了。」