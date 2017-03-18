NBA》詹姆斯受邀上節目 自曝求學歷程

詹姆斯曾率隊奪下3座冠軍獎盃。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕騎士當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在廣播節目中受訪，他自曝在4年級180天的學程，總共翹課了82天，將近一半缺席，他提到自己當時是靠著母親的幫忙，才能驚險升上五年級。

詹姆斯在節目中描述，某天母親陪同自己到學校上課，「當時我的老師向她說，你的兒子到學校上課時非常認真，但他卻從來不到學校上課。」詹姆斯的母親當下便詢問老師，「我應該如何做才不會讓我兒子被開除？我不希望我的兒子因為這樣認為自己是一個失敗的人。」

詹姆斯說，「我忘了當時的老師叫什麼名字，他只是給了我一堆功課，並表示只要我做完這些，就會讓我通過學分。」他接著說道，「這是我母親偉大的地方，我們回到家後，她幫我分擔了一半的作業，我把另外一半做完，最後他們讓我升上了5年級。」

詹姆斯也在節目中感性的分享，在自己迷惘的那段日子，體育對他有多重要，「如果沒有體育，我不會有現在的生活。外面的世界誘惑很大，一般人不會明白。體育真的改變了我的人生。」