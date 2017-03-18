MLB》殷仔首度綠帽亮相 原因你知道嗎？

陳偉殷與馬林魚戴上綠色球帽。（取自馬林魚推特）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天配合聖派翠克節，和隊友們一起戴上綠色球帽，稍早他的小編也透過臉書分享，還俏皮的問大家「可愛嗎？」

聖派翠克節在每年3月17日舉行，源於5世紀末期愛爾蘭，美國是愛爾蘭移民最多的國家之一，早在兩百多年前也開始慶祝這個節日，在這天美國衣著會以愛爾蘭國旗顏色綠黃裝飾，穿上綠色衣帽則是既慣習俗，連食物、飲料也都以綠色為主。

美國NBA、大聯盟跟進聖派翠克節的習俗，包括像金鶯、馬林魚隊等都有配合節日著上綠色，陳偉殷也跟隨球隊戴上綠帽，並透過臉書粉絲專頁PO照，不過有眼尖球迷將目光發現他身旁的田澤純一，成為該圖另一焦點。

馬林魚配合聖派翠克節著綠帽。（取自馬林魚推特）