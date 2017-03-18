JHVL》南美洲飛人希米狂砍23分 抱走男排MVP

〔體育中心／綜合報導〕國中男排聯賽冠軍戰由北安國中出戰明正國中，明正國中開賽便勢如破竹祭出一波7：3的攻勢，雖然北安幾度追分，仍敵不過明正的強勢攻擊。舉球員林謙憑著發燙的手感與攻擊手李尼希米多次配合，以三局完封北安，俐落結束比賽奪得冠軍，比數3：0（25：18、25：19、25：21）。

其中最亮眼的新星李尼希米，同時獲得最佳邊線攻擊手與最有價值球員的獎項。來自南美洲蓋亞那共和國的他今天依舊讓全場驚豔，憑藉傲人的彈跳力，希米不斷飛躍狂砍23分，全場獨得最多分數。除了比賽的表現亮眼，希米更是抱走了最佳邊線攻擊球員與最有價值球員（MVP）的大獎。

最有價值球員李尼希米。（名衍提供）

最有價值球員李尼希米（右）與雙十國中 葉軒岑（左）。（名衍提供）