經典賽美、多殊死戰 今日賽事轉播與預告
2017/03/19 07:07
各位讀者早安！
2017經典賽逼近最後高潮，美國將迎戰同為1勝1敗的多明尼加，勝者將晉級四強，敗者則遭到淘汰，美國推出皇家投手達菲（Danny Duffy）多明尼加則由雙城桑塔納（Ervin Santana）主投，2軍預賽交手時，多明尼加2分險勝美國，精彩刺激的賽事，請一定要關注！
SBL賽事，聽牌的裕隆將對上台啤，今晚裕隆若能搶勝，將與達欣在總冠軍戰場上廝殺，台啤則面臨背水一戰壓力，想了解SBL最新消息，請鎖定自由體育。
高中排球聯賽與大專籃球聯賽冠軍也將在今天出爐，喜歡學生聯賽的朋友們，千萬不要錯過！
2017經典賽
10:00 美國 vs. 多明尼加（ELEVEN、公視3台）
中職熱身賽
12:05 統一 vs. 桃猿（緯來育樂）
18:05 悍將 vs. 兄弟（緯來育樂）
SBL季後賽
19:00 台啤 vs. 裕隆（緯來體育、愛爾達育樂）
UBA冠軍賽
17:00 女子組 文化大學 vs. 北市大學（FOX體育二台）
19:00 男子組 健行科大 vs. 台灣師大（FOX體育二台）
HVL冠軍賽
16:00 女子組 東山高中 vs. 中山工商（FOX體育）
18:00 男子組 福誠高中 vs. 豐原高商（FOX體育）
NBA例行賽
08:30 騎士 vs. 快艇（緯來體育）
10:30 公鹿 vs. 勇士（愛爾達體育）
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