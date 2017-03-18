MLB》比梅威瑟還狂 查普曼灑錢買戰車

〔體育中心／綜合報導〕去年以高達5年8600萬美元（約新台幣25.8億元）天價合約回鍋洋基的「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），現在口袋「麥克麥克」花錢毫不手軟，最近又豪擲千金買下多輛名車，絲毫不讓「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）專美於前。

據《TMZ》報導指出，查普曼先前才購入一台藍寶堅尼超跑，最近又再度為車庫添加了勞斯萊斯以及2輛豪華休旅車，其中包含一輛性能不輸悍馬車的Rhino GX，這是一款客製化的豪華休旅車，要價22.9萬美元（約新台幣687萬元）。

查普曼又添購多輛名車。（取自IG）

查普曼又添購多輛名車。（取自IG）