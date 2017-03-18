日職》加盟巨人初實戰 陽岱鋼：很幸福！（影音）

陽岱鋼二軍首戰。（取自Daily Sports）

〔記者倪婉君／綜合報導〕以5年大約加盟巨人後，陽岱鋼今天首次在實戰亮相，雖然只是二軍比賽，他仍然感到很緊張，卻也說：「很幸福！」

30歲的陽岱鋼成為巨人軍後，一直是媒體注目焦點，但他在2月初春訓出現下半身不適，此後進行復健調整，一直未在一軍熱身賽上陣。不少「陽迷」都在推特上留言，希望趕快看到陽岱鋼的身影。

陽岱鋼今天終於上場，在巨人二軍對養樂多開幕戰，以先發1棒中外野手亮相，首打席就選到保送，再靠脇谷亮太的適時安打回本壘得分。陽岱鋼回到休息室時，和隊友笑著擊掌，顯得十分開心。

「這是我復健之後歸隊的第1場比賽，真的非常緊張，在巨人球場出賽雖然壓力大，但是很幸福。」陽岱鋼賽後接受日媒採訪，也是他首次披上巨人戰袍的實戰感想。

陽岱鋼明天仍會在二軍出賽，若狀況不錯，後天就會向一軍報到，朝31日開幕戰上場努力。