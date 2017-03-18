JHVL》延續不敗神話 雙十國中再度蟬聯女排冠軍

雙十國中蟬連三次冠軍殊榮。（名衍提供）

〔體育中心／綜合報導〕國中聯賽JHVL，女排冠軍戰由台中雙十國中出戰台北大安國中，挾著去年冠軍光環，今年雙十依舊氣勢如虹，攔中葉軒岑、孫嬿筑出手毫不留情，多次得分進帳，大安雖然也展現強韌的防守能力，但仍無法阻擋雙十的強攻氣焰。最終雙十以直落三再次取得冠軍后座，比數3：0（25：16、25：19、25：20）。

雙十教練侯雅惠賽後指出，能有這樣的成績，靠的就是「苦練再苦練」，球員賽後紛紛感動落淚，年僅國一的先發球員潘宣蓉更是掩不住激動情緒，「上場前很緊張！覺得自己可以表現得更好。」

最有價值球員李尼希米（右）與雙十國中葉軒岑（左）。（名衍提供）

教練侯雅惠也大方肯定年輕球員，表示未來會好好培養宣蓉，讓球隊如虎添翼。不只是冠軍的殊榮，雙十國中也囊括多項個人獎項，包含最佳舉球員樊妤雯、最佳中間攔網手孫嬿筑，隊長葉軒岑更是一人同時獲得最佳中間攔網手及最有價值球員。本屆賽事雙十國中再次大豐收，寫下隊史三連霸的輝煌紀錄。

【名次】 男子組 女子組 第一名 明正國中 雙十國中 第二名 北安國中 大安國中 第三名 潭秀國中 雲林建國 第四名 六甲國中 積穗國中

【個人獎項】 獎項 男子組 女子組 最佳舉球員 潭秀國中 林謙 雙十國中 樊妤雯 最佳自由球員 明正國中 徐晟瑋 大安國中 許芷瑄 最佳邊線攻擊球員 明正國中 李尼希米 雲林建國 許菀芸 最佳邊線攻擊球員 六甲國中 陳安 雙十國中 彭（糸吾）柔 最佳中間攔網球員 六甲國中 毛子盈 雙十國中 葉軒岑 最佳中間攔網球員 潭秀國中 陳仕東 雙十國中 孫嬿筑 最佳對角攻擊球員 北安國中 雷諾 雲林建國 吳佩茹

最佳中間攔網手孫嬿筑。（名衍提供）