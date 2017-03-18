JHVL》延續不敗神話 雙十國中再度蟬聯女排冠軍
2017/03/18 22:37
雙十國中蟬連三次冠軍殊榮。（名衍提供）
〔體育中心／綜合報導〕國中聯賽JHVL，女排冠軍戰由台中雙十國中出戰台北大安國中，挾著去年冠軍光環，今年雙十依舊氣勢如虹，攔中葉軒岑、孫嬿筑出手毫不留情，多次得分進帳，大安雖然也展現強韌的防守能力，但仍無法阻擋雙十的強攻氣焰。最終雙十以直落三再次取得冠軍后座，比數3：0（25：16、25：19、25：20）。
雙十教練侯雅惠賽後指出，能有這樣的成績，靠的就是「苦練再苦練」，球員賽後紛紛感動落淚，年僅國一的先發球員潘宣蓉更是掩不住激動情緒，「上場前很緊張！覺得自己可以表現得更好。」
最有價值球員李尼希米（右）與雙十國中葉軒岑（左）。（名衍提供）
教練侯雅惠也大方肯定年輕球員，表示未來會好好培養宣蓉，讓球隊如虎添翼。不只是冠軍的殊榮，雙十國中也囊括多項個人獎項，包含最佳舉球員樊妤雯、最佳中間攔網手孫嬿筑，隊長葉軒岑更是一人同時獲得最佳中間攔網手及最有價值球員。本屆賽事雙十國中再次大豐收，寫下隊史三連霸的輝煌紀錄。
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【名次】
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男子組
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女子組
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第一名
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明正國中
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雙十國中
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第二名
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北安國中
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大安國中
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第三名
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潭秀國中
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雲林建國
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第四名
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六甲國中
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積穗國中
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【個人獎項】
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獎項
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男子組
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女子組
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最佳舉球員
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潭秀國中 林謙
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雙十國中 樊妤雯
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最佳自由球員
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明正國中 徐晟瑋
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大安國中 許芷瑄
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最佳邊線攻擊球員
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明正國中 李尼希米
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雲林建國 許菀芸
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最佳邊線攻擊球員
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六甲國中 陳安
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雙十國中 彭（糸吾）柔
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最佳中間攔網球員
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六甲國中 毛子盈
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雙十國中 葉軒岑
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最佳中間攔網球員
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潭秀國中 陳仕東
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雙十國中 孫嬿筑
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最佳對角攻擊球員
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北安國中 雷諾
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雲林建國 吳佩茹
最佳中間攔網手孫嬿筑。（名衍提供）
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