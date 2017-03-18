HVL》U18國手坐鎮 內湖高中擊敗鶯歌晉四強

內湖高中女排贏得105HVL四強門票。（名衍提供）

〔體育中心／綜合報導〕高中甲級排球聯賽決賽3/16於紅館展開，第一場賽事由內湖高中對上鶯歌工商，開賽首局內湖副攻手黃蔓亞一出手隨即引起場邊一陣瘋狂，帶領內中打出一波7：2，迫使對手喊出暫停，隨後雖然鶯歌主攻手施怡婷多次為球隊追分，但仍敵不過內中如火一般的攻勢，最後以0：3（25：23、26：24、25：21）錯失晉級四強的機會。

今天氣勢如虹的內湖高中，隊上有兩名球員甫結束U18（世界青少年女子排球錦標賽）賽事，分別為自由球員吳心瑜、隊長李昀修。兩位球員經過國際賽洗禮，場上的表現也顯得更加穩重。

「不同環境有不同模式的應對方式。」隊長李昀修賽後滿臉大汗，但也藏不住贏球的喜悅，她表示去外地打球比較孤單，相對的在紅館內滿場都是加油團，打起球來更加起勁。

而內中執行教練李昭霓賽後表示球員們通常在第一場比賽比較放不開，「發球失誤率真的太高，而發球反應著球員抗壓性，希望以今天為戒，週六再調整過來。」不過另一方面教練也稱讚自由球員吳心瑜的成長，認為她今天整體表現都有在水準之上。而心瑜自己也從U18中汲取經驗：「日本隊的自由球員在各方面能力都比我好，這是我要學習的。」

內湖高中女排自由球員吳心瑜。（名衍提供）

內湖高中女排攻擊手潘雅惠。（名衍提供）