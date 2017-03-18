NBA》燃燒吧熱火！擠下活塞躍升東部老八

熱火主控卓吉奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今大勝灰狼後，以34勝35敗戰績擠下活塞躍升東部第8位，火燙的近況表現也讓主控卓吉奇（Goran Dragic）忍不住大讚隊友「為他們感到驕傲。」

熱火季初傷兵滿營，戰績一落千丈，僅有11勝30敗，不過進入球季中後段，團隊表現持續加溫，除了締造本季聯盟最長的13連勝，近10場賽事僅吞下3敗，今擊敗灰狼後，成功爬上到東部第8位，有機會打破專家眼鏡，挑戰季後賽。

身為球隊主控的卓吉奇對於球隊的驚人表現感到十分滿意，「這一勝的意義很重大，球季初我們讓自己陷入麻煩，不過我們每晚仍堅強奮戰，我為球隊中的所有人感到驕傲，也為隊友們感到自豪，我也相信我們可以到達更高的位置。」

熱火目前以34勝35敗排名東部第8，與第6的溜馬及第7的公鹿各僅有1.5及0.5場勝差。