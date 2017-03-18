HVL》當家舉球員傷退 景美女中照樣挺進四強
2017/03/18 22:41
景美女中振臂歡呼。（名衍提供）
〔體育中心／綜合報導〕HVL女子組複賽第二場賽事由枋寮高中出戰景美女中，這場比賽雙方一開賽便打得難分難捨，不過景美的陣型與節奏都相當穩定，讓枋寮難以招架。雖然第二局景美舉球員陳巧聆不慎抽筋下場，仍不影響球隊士氣，最終以3：1（25：21、25：27、25：22、25：18）拿下本場勝利，挺進四強決賽。
第二局中場景美幾名球員為救球撲倒在一塊，而陳巧聆在跌倒後準備起身卻意外抽筋，表情痛苦被攙扶到一旁，剩下的局數由李心綾遞補舉球位。賽後巧聆俏皮地說：「雖然不能一起狂奔，但看著大家贏球還是很開心！」
剛從國際賽U18（國際青少年女子排球錦標賽）回來的巧聆說，國外賽場跟紅館的空間感有些不一樣，剛回來還不適應，導致舉球的品質都不甚滿意，讓她情緒有些低落。「不過大家都一直給我鼓勵，讓我盡情發揮，直到得分為止。」 互相信任，就是景美女中最大的武器。
景美女中舉球員陳巧聆不慎抽筋。（名衍提供）
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