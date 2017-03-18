中職》賽格威開季打頭陣 洪總憂心洋投不穩

Lamigo桃猿洋投賽格威。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信今戰桃猿，洋投伍鐸先發5.1局飆4K、挨6安失1分，摘下勝投，總教練史耐德篤定要把開幕戰交給他。倒是猿隊先發投手頗令教頭洪一中憂心，3洋投僅賽格威較穩定，也幾乎確定開季讓他打頭陣。

中信今晚強攻16安（含3轟），包括曾陶鎔第3局的3分全壘打，還有許基宏5局上陽春彈、詹子賢6局上滿貫砲，終場以13：2拿到2連勝，中斷猿隊在公辦熱身賽的3連勝。

提到開轟的3位年輕打者，史耐德表示，有看到他們的態度與成長，都會納入開季一軍名單，「儘管不是先發，也顯示我們板凳深度相當足夠。」

史耐德讚賞公辦熱身賽已敲3轟的曾陶鎔，「他每天都把自己準備好，且具功能性，可守一壘、三壘或外野，是我們不可或缺的選手。」

今晚是伍鐸公辦熱身賽初亮相，史耐德說，伍鐸主動攻擊好球帶，效果不錯，且在完整春訓後，投球數逐漸增加，續航力也提升，「他就是我們規劃中的開幕戰先發投手。」

此役也是猿隊史博威公辦熱身賽首度登板，4局掉6分吞敗，撐過2局後，3局上挨4安失5分，包含陳子豪二壘打、曾陶鎔3分砲，成為慘敗的致命傷。

史博威用82球，與賽前設定的75球差距不大，但洪總擔心他的體力，「看起來還沒調整好，一下子就沒力，3局過了就少有逾140公里的球速。」

史博威之前在自辦熱身賽球速可達153公里，這場最快僅148公里，且只有1球。洪總也指出，史博威前次登板用60球，因久未大量投球，已覺得有點累，「不過，開季前還有時間調整，或許天氣轉熱會有幫助。」

因為台日對抗賽，賽格威調整較快，而史博威和道恩斯各有體力、控球問題，預備中的銳3月初才來，調整進度恐趕不上開季，洪總不諱言很擔心，但他表示，臨時再找洋將也來不及，畢竟不是來了就能立刻上陣。

至於牛棚，洪總說，近日比賽看起來還OK，「林英傑表現不錯，應該會進開季一軍，在第5、6局中繼。」

史博威今晚4局失6分，表現不理想。（記者廖耀東攝）

林英傑開季可能從一軍出發，主要負責中繼。（資料照，記者黃志源攝）