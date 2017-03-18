NBA》被公鹿孟羅惹毛！尼克楊：挖催伊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰公鹿，第3節發生大亂鬥，楊恩（Nick Young）及羅素（D'Angelo Russell）又與公鹿中鋒孟羅（Greg Monroe）發生衝突，三人皆遭驅逐出場，楊恩賽後受訪時還請記者幫忙傳話：「如果你看到孟羅，告訴他我在找他！」

第3節剩下36秒，楊恩上籃遭布洛格登（Malcolm Brogdon）犯規，當下推了對方一把，孟羅為替老弟出頭反擊楊恩，羅素也加入衝突，並先後被驅逐出場。

賽後楊恩受訪談及這段插曲說，「作為一支球隊，整個教練、工作人員、球員都互相支持，這就叫團結，這就是團隊。」小南斯（Larry Nance Jr.）則說，「當這樣的衝突發生時，很高興看到大家聚在一起，保護我們的夥伴。」