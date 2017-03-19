MLB》釀酒人公佈開幕戰投手 古耶拉對洛磯先發
2017/03/19 08:00
古耶拉。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟開季剩不到兩週，釀酒人官方今天公佈開幕戰由古耶拉（Junior Guerra）先發，這也是釀酒人在近4個球季第4名不同的開幕戰投手。
古耶拉在2015年登上大聯盟，當時在白襪僅出賽3場，防禦率6.75，去年轉戰釀酒人便成為隊上王牌，出賽20場全部是先發，121.2局投球拿下9勝3敗、防禦率2.81，另外送出100次三振、WHIP（每局被上壘率）為1.13成績相當不錯。
釀酒人去年球季拿下73勝89敗，在國聯中區排倒數第二，開幕戰將對上國聯西區去年戰績75勝87敗的洛磯隊，古耶拉最著名的是他的快速指叉球，這次經典賽也入選委內瑞拉50人名單，可惜最終無緣替母國出賽。
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