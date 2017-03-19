經典賽》波多黎各飆17安痛宰委內瑞拉 不敗之師晉四強

瓦格斯。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕F組複賽已經取得晉級資格的波多黎各，今天對上委內瑞拉，全場狂掃17支安打灌進13分，終場以13：2痛宰委內瑞拉，從預賽至今未吞敗績，以全勝之姿晉級四強。

波多黎各先發投手里昂（Jose De Leon） 和中繼投手索托（Giovanni Soto）前5局完全壓制委國打線，而波多黎各此役火力全開，前6局就灌進5分，少了主砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）的委內瑞拉僅靠著歐多（Rougned Odor）6局下的2分砲破蛋，追到2：5三分落後。

歐多。（今日美國）

不過，波多黎各在7局上靠著4支安打，包括T.J.李維拉（T.J. Rivera）、R.李維拉（Rene Rivera）的二壘安打，和2保送的串連下，單局灌進5分，奠定勝基，瓦格斯（Kennys Vargas）也在9局上補上一發兩分砲，反觀委內瑞拉全場僅敲出5支零星安打，再加上6名投手僅有1人未掉分，難與波多黎各抗衡。

波多黎各先發9人全部都敲出安打，帕剛（Angel Pagan）和阿維列斯（Mike Aviles）都繳出猛打賞的成績單，尤其是阿維列斯，單場5支4灌進3分打點，波多黎各終場就以13：2大勝委內瑞拉，預複賽6戰全勝，不敗之師挺進四強。

阿維列斯單場5支4灌進3分打點。（歐新社）

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