經典賽》波多黎各飆17安痛宰委內瑞拉 不敗之師晉四強

瓦格斯。(法新社)

〔記者張浩群/綜合報導〕F組複賽已經取得晉級資格的波多黎各,今天對上委內瑞拉,全場狂掃17支安打灌進13分,終場以13:2痛宰委內瑞拉,從預賽至今未吞敗績,以全勝之姿晉級四強。

波多黎各先發投手里昂(Jose De Leon) 和中繼投手索托(Giovanni Soto)前5局完全壓制委國打線,而波多黎各此役火力全開,前6局就灌進5分,少了主砲卡布雷拉(Miguel Cabrera)的委內瑞拉僅靠著歐多(Rougned Odor)6局下的2分砲破蛋,追到2:5三分落後。

歐多。(今日美國)

不過,波多黎各在7局上靠著4支安打,包括T.J.李維拉(T.J. Rivera)、R.李維拉(Rene Rivera)的二壘安打,和2保送的串連下,單局灌進5分,奠定勝基,瓦格斯(Kennys Vargas)也在9局上補上一發兩分砲,反觀委內瑞拉全場僅敲出5支零星安打,再加上6名投手僅有1人未掉分,難與波多黎各抗衡。

波多黎各先發9人全部都敲出安打,帕剛(Angel Pagan)和阿維列斯(Mike Aviles)都繳出猛打賞的成績單,尤其是阿維列斯,單場5支4灌進3分打點,波多黎各終場就以13:2大勝委內瑞拉,預複賽6戰全勝,不敗之師挺進四強。

阿維列斯單場5支4灌進3分打點。(歐新社)

