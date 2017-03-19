路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進
2017/03/19 08:00
萬金石馬拉松今天登場。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／萬里報導〕2017新北市萬金石馬拉松今天熱力開跑，全馬組選手們清晨6點30分鳴槍起跑，新北市長朱立倫、田協理事長蔡辰威等人一同鳴槍，也在台上為選手加油，今天共有1.2萬人參與，更有32位國際菁英欲挑戰賽事記錄。
取得銅標認證的萬金石馬拉松今年挑戰更高等級的銀標認證，國際田徑總會派出觀察員、美國沙倫（Tracy Sundlun）表示，希望選手可以獲得佳績、打破紀錄，讓新北市躍上國際舞台，邁向銀標籤目標。
今天起跑點萬里太平洋翡翠灣飄起小雨，氣溫大約16度，賽事分成三組出發，全程馬拉松、迷你馬與快樂馬，其中名模王麗雅擔任14公里迷你馬領跑，藝人瑞瑪席丹則負責領跑快樂馬。
此次與會32位國際菁英跑者，主辦單位響應政府南向政策，邀請馬來西亞、印度、斯里蘭卡等國跑者一起來台共襄盛舉。
萬金石馬拉松可看到優美北海岸線。（資料照，大會提供）
相關新聞
推薦新聞
-
經典論戰》大聯盟千勝級教頭 經典賽也頭痛2017/03/19 06:00
-
陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍2017/03/19 06:00
-
仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平2017/03/19 06:00
-
NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐2017/03/19 06:00
-
高中排球聯賽》豐商今戰福誠 問鼎4連霸2017/03/19 06:00