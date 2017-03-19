路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進

萬金石馬拉松今天登場。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／萬里報導〕2017新北市萬金石馬拉松今天熱力開跑，全馬組選手們清晨6點30分鳴槍起跑，新北市長朱立倫、田協理事長蔡辰威等人一同鳴槍，也在台上為選手加油，今天共有1.2萬人參與，更有32位國際菁英欲挑戰賽事記錄。

取得銅標認證的萬金石馬拉松今年挑戰更高等級的銀標認證，國際田徑總會派出觀察員、美國沙倫（Tracy Sundlun）表示，希望選手可以獲得佳績、打破紀錄，讓新北市躍上國際舞台，邁向銀標籤目標。

今天起跑點萬里太平洋翡翠灣飄起小雨，氣溫大約16度，賽事分成三組出發，全程馬拉松、迷你馬與快樂馬，其中名模王麗雅擔任14公里迷你馬領跑，藝人瑞瑪席丹則負責領跑快樂馬。

此次與會32位國際菁英跑者，主辦單位響應政府南向政策，邀請馬來西亞、印度、斯里蘭卡等國跑者一起來台共襄盛舉。

萬金石馬拉松可看到優美北海岸線。（資料照，大會提供）