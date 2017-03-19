MLB》小熊封王的代價 芝加哥需支付5.8億加班費
2017/03/19 08:06
小熊封王遊行吸引不少民眾參與。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊去年拿下暌違108年的世界大賽冠軍，奪冠後也大肆慶祝，其中封王遊行更吸引超過500萬人參與，而這些狂歡後的代價，是芝加哥市需支付約1880萬美元（約5.8億台幣）的高額加班費給執勤的警察和清潔隊員。
芝加哥當地媒體指出，小熊在季後賽時，為維護當地秩序，加強警力，警察的加班費用就高達1500萬美元（約4.5億台幣），加上封王遊行的220萬美元（約6700萬台幣），費用相當驚人。
除了警察的加班費，遊行過後為恢復當地市容，不少清潔人員也都超時工作，因此還有約74萬美元（約2300萬台幣）的加班費，林林總總加起來花費約1880萬美元，對此，市府預算及財務部門發言人表示，這些花費將由政府支出。
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