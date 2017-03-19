NBA》談MVP引戰火 柯瑞：這只是我的觀點

柯瑞希望紛爭盡快落幕。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兩屆MVP得主柯瑞（Stephen Curry）日前發表對於今年MVP熱門人選的看法，柯瑞當時直言哈登（James Harden）的機會較大。沒想到卻意外引來另一名候選人魏斯布魯克（Russell Westbrook）不悅，今日柯瑞也對此做出回應。

柯瑞日前受訪時表示，就球隊戰績而言，哈登獲選MVP的機會較大。而魏斯布魯克在聽完這番話後表示，「不管他說了什麼，我一點都不在乎，他是誰？」意外引發戰火。

而今日柯瑞對此表示，希望紛爭告一段落。「你問任何人這個問題，他們都會有一些個人的想法，不論他們是否同意我的觀點，很顯然這不是我能決定的。所以我試著遠離推特、社群媒體，還有訪談所引起的戰爭，這些都影響不了我，我只是說我的想法，讓這件事過去吧。」

魏斯布魯克。（今日美國）