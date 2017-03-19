NBA》湖人公鹿大亂鬥 格林：羅素讓我生氣
2017/03/19 09:46
羅素（中）為了保護隊友，也加入衝突事件。（資料照美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在比賽第三節時與公鹿爆發肢體衝突，兩隊球員楊恩（Nick Young）、羅素（D'Angelo Russell）與孟羅（Greg Monroe）三人遭驅逐。事後勇士球員D.格林（Draymond Green）對此發表意見，他表示對於羅素加入戰局感到生氣。
昨日的衝突起因於，楊恩當時準備上籃，卻遭到公鹿新秀布洛格登（Malcolm Brogdon）犯規，楊恩氣得推了對手一把，此時一旁的公鹿中鋒孟羅衝上前反推楊恩，兩隊爆發衝突。而羅素因為護及隊友的動作太大，因此也遭到驅逐。
D.格林今日受訪時表示，羅素的行為讓他特別生氣，「對我來說，羅素好像是怕自己沒有參與其中，所以才會加入戰局，這真的讓我很生氣。」
而對於D.格林的批評，湖人教頭華頓（Luke Walton）也跳出來為子弟兵辯護，「我沒有親耳聽到格林這麼說，所以我不是回應他。但是我為羅素待在那捍衛他的隊友感到驕傲。」
D.格林 （資料照，法新社）
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