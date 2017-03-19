NBA》三巨頭輪休惹詹皇不爽 騎士主帥：正確的決定
2017/03/19 08:59
詹姆斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天作客洛杉磯挑戰快艇，選擇讓「三巨頭」詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）再度同場輪休，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）表示，這個決定是希望洛夫和厄文能保持健康，雖然詹姆斯有點不開心，但為了顧全大局，不得不這麼做。
洛夫雖然傷癒歸隊，但上場時間受限，而厄文日前因膝蓋不適提前退場治療，總教練泰倫魯表示，兩人不適合在背靠背的客場之旅出賽，所以選擇讓他們休息去面對明天的比賽，也不能讓詹姆斯一人在場上扛下這份重擔，所以他決定三人全部輪休一天。
「詹姆斯想打！」泰倫魯說，這很棘手，雖然他對此感到不滿，「但這是我和隊醫一起做的決定，休息對我們有益。」
騎士今天先發陣容推出威廉斯（Deron Williams）、史密斯（J.R. Smith）、尚柏特（Iman Shumpert）、佛萊（Channing Frye）和湯普森（Tristan Thompson），而騎士本季在沒有詹姆斯的情況下，戰績為0勝5敗。
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