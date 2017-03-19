MLB》老將合約走到尾聲 雷基：我還想投
2017/03/19 09:40
雷基曾在與義大利的熱身賽中先發。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今年是38歲老將雷基（John Lackey）在小熊兩年合約的最後一年，今天對日本熱身賽中先發，賽後表示本季結束後他還想投球，會尋找下一個球隊去向，也不排除續留小熊。
當雷基被問到明年球季是否還會出賽，他表示：「我會先完成本季的任務，而在這當下，我認為我還有本事在明年繼續投球，但一切會在球季結束後有答案。」
自從2012年接受Tommy John手術後回歸至今，雷基拿下48勝41敗、防禦率3.35的成績，平均每年球季先發31場完成198.1局投球，去年設定投滿200局，最終卻因肩膀不適只完成188.1局，仍是相當耐操的投手。
雷基。（資料照，法新社）
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