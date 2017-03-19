印地安泉網賽》「辛然配」首封后 共享破千萬獎金

詹詠然（右）與辛吉絲拿下合作後的首冠（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕等級與規模僅次四大滿貫的美國印地安泉網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）於女雙冠軍戰合作無間，第6種子「辛然配」挾著接連扳倒前、後任女雙世界球后的餘威，7：6（7：4）、6：2再挫來自捷克的老少非種子荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Siniakova Katerina），笑捧搭檔3站以來首座金盃，共享逾千萬台幣的高額獎金。

印地安泉女雙32籤，冠軍可領38.517萬美元（約1175萬台幣）獎金，亞軍也有18.797萬美元（約574萬台幣）。詹詠然與名人堂球星辛吉絲延續本站4連勝氣勢，一舉攻頂封后，可說是「十年磨一劍」！因為大詹睽違10載才重返印地安泉決賽，也是首度在此封后，2007年她曾與莊佳容屈居雙打亞軍，如今捲土重來氣勢如虹，尤其新搭檔辛吉絲與大詹的臨場默契愈來愈好，前後排火力互補支援，才能如願搶下關鍵第5勝，

其實詹詠然對於荷迪絲卡／席妮亞可娃這組老冤家相當熟悉，今年初台灣女網雙打決賽，她與妹妹詹皓晴就在台北小巨蛋直落2痛擊這組手下敗將，並為地主完成衛冕，如今她又與辛吉絲複製贏球模式，5連勝1盤未失強勢奪冠，令場邊加油的台灣僑胞與隨行團隊都相當開心。

「辛然配」上月杜哈女網才開始首度合作，歷經杜拜洗禮，很快在印地安泉贏得分量十足的冠軍，接下來她們將飛往東岸佛羅里達，馬不停蹄轉戰同等級的邁阿密大賽，期許再接再厲爭取佳績。