NBA》據傳將轉戰魔術 瑞佛斯：我的未來在快艇
2017/03/19 11:07
快艇教練瑞佛斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕魔術隊近期戰績不佳，今年預計無法進入季後賽，因此據傳魔術總管亨尼根（Rob Hennigan）在賽季結束後將被解雇。而根據《ESPN》的消息指出，曾執教過魔術的快艇教練瑞佛斯（Doc Rivers）可能會接替這個位置。
不過瑞佛斯在今天否認此傳言，並表示他想待在快艇的決心。「我跟魔術有著過去，但我跟他們沒有未來，我的未來在快艇。」
魔術是瑞佛斯執教的第一支球隊，他曾在1999-2003年擔任魔術教頭，也在2000年獲選為年度最佳教練。但在2003年賽季，魔術開季打出1勝10負的表現，瑞佛斯因此遭到解雇。
魔術本季戰績25勝45敗，在東部排名倒數第2，表現不甚理想，魔術也已連續4個賽季沒有打進季後賽，而快艇目前為西部第6。
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