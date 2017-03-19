經典賽》葛蘭基好投5局失1分 響尾蛇打爆荷蘭
2017/03/19 09:41
葛蘭基。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今安排公辦熱身賽，分別是日本對決小熊，荷蘭則迎戰響尾蛇。響尾蛇今推出王牌葛蘭基（Zack Greinke）先發，主投5局僅失1分，加上打線有所發揮，終場以12：5獲勝。
荷蘭今推出曾效力中職的老將柯德曼先發，主投1局被敲3安打失2分，隨後登板的投手也都未能有效壓制對手打線，總計荷蘭今天被敲了14支安打，含2發全壘打，讓響尾蛇攻下12分。
響尾蛇先發葛蘭基今主投5局，被敲6安打失1分，送出2次三振。
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