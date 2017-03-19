仰德台日友好盃》大霧已消10點30分復賽 9洞定勝負（更新）
2017/03/19 09:39
早上10:25林口球場大霧已消，見到陽光。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／新北報導〕2017仰德台日友好盃高球賽連續兩天都受大霧干擾，今晨第2回合比賽只有2組人馬開球，不久就被迫退回會館休兵，等待天氣好轉。早上10:25林口球場大霧已消，見到陽光。比賽將從10時30分復賽，縮短為9洞決定勝負。
林口地區今晨又被霧氣包圍，仰德台日友好盃第2回合原訂上午7時30分開賽，兩組業餘選手先行，長春職業選手8時登場。沒想到業餘選手只打到第3洞，7時50分就宣布暫停，到目前為止球場仍是濃霧未散的狀況。
大會已備妥多項應變計畫，希望今天下午能分出勝負。
仰德台日友好盃第2回合又因大霧停賽，雙方隊長與裁判商議後續應變計畫。（記者趙新天攝）
濃重霧氣連續兩天籠罩林口球場。（記者趙新天攝）
濃重霧氣連續兩天籠罩林口球場。（記者趙新天攝）
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