NBA》巫師手感低迷 黃蜂中止三連敗

巫師以93：98敗給黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今作客夏洛特，但全隊手感低迷，出手命中率僅36.7%，不及黃蜂的42.7%，且三分球33投也僅11中，進攻端慘澹的表現，讓巫師無奈吞敗，終場以93：98不敵黃蜂。

兩隊全場相互拉鋸，上半場打完，巫師還領先1分，直到第四節剩下4分多鐘時，黃蜂後衛沃克（Kemba Walker）投進一記大號三分，助隊取得7分領先，奠定勝基。黃蜂此役中止三連敗，目前排名為東部第11，與第8的熱火還有4場勝差。

巫師球員得分方面，沃爾（John Wall）拿下19分、8助攻，畢爾（Bradley Beal）有18分、3籃板的進帳，中鋒葛托特（Marcin Gortat）也有6分、16籃板的表現。

而黃蜂部分，共有5人得分破十，沃克攻下16分、6助攻，C.澤勒（Cody Zeller）挹注19分，巴頓（Nicolas Batum）貢獻8分、10籃板。