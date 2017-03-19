NBA》魏少無緣寫連5場大三元 仍率雷霆奪5連勝（影音）
2017/03/19 09:57
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰國王，「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook）攻下28分10助攻8籃板的準大三元成績單，雖然無緣締造連續5場大三元的紀錄，但仍帶領雷霆以110：94擊敗國王，取得5連勝，戰績也暫時擠下快艇成為西部第五。
雷霆首節打出一波20：9的攻勢取得10分領先，而次節灌進34分，上半場結束以63：41，取得22分領先，進入下半場，魏斯布魯克開始發威，帶領雷霆一度領先達到27分，國王末節企圖反撲，但為時已晚，雷霆終場以以110：94贏球。
魏斯布魯克攻下全場最高的28分，另有8籃板10助攻，麥德莫（Doug McDermott）挹注21分，亞當斯（Steven Adams）則繳出16分13籃板的雙十數據；國王以帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）的14分11籃板最佳。
魏斯布魯克。（今日美國）
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