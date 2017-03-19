經典賽Live》殷仔隊友適時一擊 美國扳平戰局

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 美國 0 0 2 2 4 1 多明尼加 2 0 0 2 4 0

第三局

史坦頓（Giancarlo Stanton）、拉克羅伊（Jonathan Lucroy）先後擊出安打，攻占一三壘，無人出局，金斯勒（Ian Kinsler）擊出軟弱的內野滾地球，護送三壘跑者回來得分，耶利奇（Christian Yelich）隨後補上一支二壘安打，美國隊追成2：2平手。

第二局

波蘭柯（Gregory Polanco）、卡斯提歐（Welington Castillo）先後擊出安打，攻占二三壘，無人出局，但達菲展現驚人的危機處理能力，連續抓到3個出局數，守下該局。

第一局

美國隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford）發生守備失誤，讓馬查多（Manny Machado）站上一壘，下一棒卡諾（Robinson Cano）面對美國隊先發投手達菲（Danny Duffy）擊出左外野深遠安打，多明尼加先馳得點。

克魯茲（Nelson Cruz）獲得不死三振上壘，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野安打，多明尼加再添1分。

先發陣容

美國（先攻） 棒次 多明尼加（後攻） 2B Kinsler 1 SS J.Reyes CF Adam Jones 2 3B Machado LF Yelich 3 2B Cano 3B Arenado 4 RF Cruz 1B Hosmer 5 1B Santana RF McCutchen 6 CF Marte SS Crawford 7 DH Beltre DH Stanton 8 LF Polanco C Lucroy 9 C Castillo Duffy 先發投手 Santana