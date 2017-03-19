經典賽Live》殷仔隊友適時一擊 美國扳平戰局
2017/03/19 11:15
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美國
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1
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多明尼加
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0
第三局
史坦頓（Giancarlo Stanton）、拉克羅伊（Jonathan Lucroy）先後擊出安打，攻占一三壘，無人出局，金斯勒（Ian Kinsler）擊出軟弱的內野滾地球，護送三壘跑者回來得分，耶利奇（Christian Yelich）隨後補上一支二壘安打，美國隊追成2：2平手。
第二局
波蘭柯（Gregory Polanco）、卡斯提歐（Welington Castillo）先後擊出安打，攻占二三壘，無人出局，但達菲展現驚人的危機處理能力，連續抓到3個出局數，守下該局。
第一局
美國隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford）發生守備失誤，讓馬查多（Manny Machado）站上一壘，下一棒卡諾（Robinson Cano）面對美國隊先發投手達菲（Danny Duffy）擊出左外野深遠安打，多明尼加先馳得點。
克魯茲（Nelson Cruz）獲得不死三振上壘，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野安打，多明尼加再添1分。
先發陣容
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美國（先攻）
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棒次
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多明尼加（後攻）
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2B Kinsler
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1
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SS J.Reyes
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CF Adam Jones
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2
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3B Machado
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LF Yelich
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3
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2B Cano
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3B Arenado
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4
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RF Cruz
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1B Hosmer
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5
|1B Santana
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RF McCutchen
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6
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CF Marte
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SS Crawford
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7
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DH Beltre
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DH Stanton
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8
|LF Polanco
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C Lucroy
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9
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C Castillo
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Duffy
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先發投手
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Santana
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