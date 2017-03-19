經典賽Live》殷仔隊友適時一擊 美國扳平戰局

2017/03/19 11:15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

美國

0

 0 2 2

4

1

多明尼加

2

 0 0 2

4

0

第三局

史坦頓（Giancarlo Stanton）、拉克羅伊（Jonathan Lucroy）先後擊出安打，攻占一三壘，無人出局，金斯勒（Ian Kinsler）擊出軟弱的內野滾地球，護送三壘跑者回來得分，耶利奇（Christian Yelich）隨後補上一支二壘安打，美國隊追成2：2平手。

第二局

波蘭柯（Gregory Polanco）、卡斯提歐（Welington Castillo）先後擊出安打，攻占二三壘，無人出局，但達菲展現驚人的危機處理能力，連續抓到3個出局數，守下該局。

第一局

美國隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford）發生守備失誤，讓馬查多（Manny Machado）站上一壘，下一棒卡諾（Robinson Cano）面對美國隊先發投手達菲（Danny Duffy）擊出左外野深遠安打，多明尼加先馳得點。

克魯茲（Nelson Cruz）獲得不死三振上壘，桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野安打，多明尼加再添1分。

先發陣容

美國（先攻）

棒次

多明尼加（後攻）

2B Kinsler

1

SS J.Reyes

CF Adam Jones

2

3B Machado

LF Yelich

3

2B Cano

3B Arenado

4

RF Cruz

1B Hosmer

5

 1B Santana

RF McCutchen

6

CF Marte

SS Crawford

7

DH Beltre

DH Stanton

8

 LF Polanco 

C Lucroy

9

C Castillo

Duffy

先發投手

Santana

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