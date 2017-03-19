中職》統一獅主場搞花樣 外野席烤肉攬球迷
2017/03/19 10:13
〔體育中心／綜合報導〕統一獅台南主場限定，高詢問度的人氣特別席次（寶貝球僮）以及（外野烤肉席），即將在下週於統一獅官網正式開賣。
想讓小朋友到球場近距離體驗高張力球賽，並留下美好回憶，或想體會跟好友一同在台南球場邊烤肉邊欣賞球賽的經驗，統一獅台南主場限定的寶貝球僮席和外野烤肉席，將提供給球迷特別的體驗。
職棒28年台南主場寶貝球僮資訊：
開賣時間：3月20日（一）12：00
席次價位：每席新台幣1000元（含四個座位及專屬證書）
購買網址：http://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx
寶貝球僮提供小朋友近距離觀看球賽。（取自統一獅臉書）
職棒28年台南主場外野烤肉席資訊：
開賣時間：3月23日（四）18：00
席次價位：平日新台幣1850元、假日新台幣2050元
購買網址：http://www.uni-lions.com.tw/store.aspx?type=13
在球場烤肉經驗難得。（取自統一獅臉書）
相關新聞
- 體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權
- 中職》賽格威開季打頭陣 洪總憂心洋投不穩
- 中職Live》伍鐸好投+兄弟強攻16安 13：2痛宰桃猿
- 中職Live》牛棚投手戰 統一悍將6：6握手言和
- 一週前活動喊卡！325國球不救了
推薦新聞
-
NBA》騎士「三巨頭」場邊坐著看 慘輸快艇30分2017/03/19 11:02
-
NBA》巫師手感低迷 黃蜂中止三連敗2017/03/19 10:43
-
LPGA創建者盃》諾奎絲特61桿刷新場地紀錄躍居領先 龔怡萍排名小升2017/03/19 10:05
-
NBA》湖人公鹿大亂鬥 格林：羅素讓我生氣2017/03/19 09:46
-
經典賽》葛蘭基好投5局失1分 響尾蛇打爆荷蘭2017/03/19 09:41