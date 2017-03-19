中職》統一獅主場搞花樣 外野席烤肉攬球迷

〔體育中心／綜合報導〕統一獅台南主場限定，高詢問度的人氣特別席次（寶貝球僮）以及（外野烤肉席），即將在下週於統一獅官網正式開賣。

想讓小朋友到球場近距離體驗高張力球賽，並留下美好回憶，或想體會跟好友一同在台南球場邊烤肉邊欣賞球賽的經驗，統一獅台南主場限定的寶貝球僮席和外野烤肉席，將提供給球迷特別的體驗。