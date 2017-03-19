中職》統一獅主場搞花樣 外野席烤肉攬球迷

2017/03/19 10:13

〔體育中心／綜合報導〕統一獅台南主場限定，高詢問度的人氣特別席次（寶貝球僮）以及（外野烤肉席），即將在下週於統一獅官網正式開賣。

想讓小朋友到球場近距離體驗高張力球賽，並留下美好回憶，或想體會跟好友一同在台南球場邊烤肉邊欣賞球賽的經驗，統一獅台南主場限定的寶貝球僮席和外野烤肉席，將提供給球迷特別的體驗。

職棒28年台南主場寶貝球僮資訊：

開賣時間：3月20日（一）12：00

席次價位：每席新台幣1000元（含四個座位及專屬證書）

購買網址：http://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx

寶貝球僮提供小朋友近距離觀看球賽。（取自統一獅臉書）

職棒28年台南主場外野烤肉席資訊：

開賣時間：3月23日（四）18：00 

席次價位：平日新台幣1850元、假日新台幣2050元

購買網址：http://www.uni-lions.com.tw/store.aspx?type=13

在球場烤肉經驗難得。（取自統一獅臉書）

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