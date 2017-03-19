經典賽》多明尼加與美國殊死戰 包提斯塔未先發
2017/03/19 10:30
包提斯塔。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕多明尼加今天將與美國爭奪四強賽門票，不過陣中砲手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）因為背部緊繃而不在先發名單中。
多明尼加總教練潘尼亞（Tony Pena）表示，包提斯塔因為背部緊繃而不在先發名單中，而原本左外野的位置將由波蘭柯（Gregory Polanco）頂替，中外野改為馬堤（Starling Marte）。
包提斯塔在本次經典賽中，敲出1發全壘打、打回5打點，打擊三圍.333/.435/.500 ，先前在與哥倫比亞一戰還傳出精彩助殺，攻守都有出色表現。
多明尼加在台灣時間早上10點將與美國進行關鍵一戰，爭奪四強賽門票。
相關新聞
- 經典賽Live》誰贏誰就晉四強 美國、多明尼加決一死戰
- 經典賽》葛蘭基好投5局失1分 響尾蛇打爆荷蘭
- 經典賽》給日本隊建議 小熊主帥：記得吃道奇熱狗
- 自由開講》賽事可以分級 責任不能分割
- 經典賽》波多黎各飆17安痛宰委內瑞拉 不敗之師晉四強
推薦新聞
-
經典賽Live》殷仔隊友適時一擊 美國扳平戰局2017/03/19 11:15
-
NBA》巫師手感低迷 黃蜂中止三連敗2017/03/19 10:43
-
LPGA創建者盃》諾奎絲特61桿刷新場地紀錄躍居領先 龔怡萍排名小升2017/03/19 10:05
-
NBA》湖人公鹿大亂鬥 格林：羅素讓我生氣2017/03/19 09:46
-
NBA》談MVP引戰火 柯瑞：這只是我的觀點2017/03/19 09:00