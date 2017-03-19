經典賽》多明尼加與美國殊死戰 包提斯塔未先發

包提斯塔。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕多明尼加今天將與美國爭奪四強賽門票，不過陣中砲手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）因為背部緊繃而不在先發名單中。

多明尼加總教練潘尼亞（Tony Pena）表示，包提斯塔因為背部緊繃而不在先發名單中，而原本左外野的位置將由波蘭柯（Gregory Polanco）頂替，中外野改為馬堤（Starling Marte）。

包提斯塔在本次經典賽中，敲出1發全壘打、打回5打點，打擊三圍.333/.435/.500 ，先前在與哥倫比亞一戰還傳出精彩助殺，攻守都有出色表現。

多明尼加在台灣時間早上10點將與美國進行關鍵一戰，爭奪四強賽門票。