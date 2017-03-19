NBA》騎士「三巨頭」場邊坐著看 慘輸快艇30分
2017/03/19 11:02
騎士三巨頭今天同時輪休。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍騎士今日前往洛杉磯客場挑戰快艇，將「三巨頭」詹姆斯、厄文、洛夫與射手柯佛收起，最終衛冕軍也以78：108兵敗，也讓快艇得以終止3連敗。
當騎士「三巨頭」同場缺陣之際，戰績為難堪的4連敗，此役他們缺少三位主力壓陣，整體實力當然就是直直下滑，就算有7人得分達雙位數，但全場三分球表現極度失常，全場27次出手僅命中5球，命中率僅18.5％，更寫下本季單場最低得分的紀錄。
騎士近來迎來客場6連戰，勢必得做出戰力調整，讓主力球員休息；不過，去年騎士前往灰熊主場踢館時，刻意收起「三巨頭」，連飛往客場出賽都不願意，引來外界不斷批評，如今騎士有誠意將詹姆斯、厄文、洛夫帶到洛杉磯，畢竟他們明天還得在同場地碰上湖人。
如此一來，根本爽到地主快艇，他們眼見對手主力都不在場上，就算「船長」保羅全場發生離譜地13投皆墨，但葛瑞芬繳出23分、8籃板與4助攻，D.喬丹繳出13分、17籃板，同樣輕鬆將比賽贏到手。
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