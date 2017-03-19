經典賽》國際賽太難忘 史邁利難掩興奮

史邁利對委內瑞拉連飆6K。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國前一次對上委內瑞拉之戰，先發投手史邁利（Drew Smyly）表現可圈可點，4.2局投球僅掉1分非責失，還連續三振最後6名面的打者，期中包括重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）和歐多（Rougned Odor），而這也是他首次在經典賽舞台亮相。

「這感覺真棒。」史邁利表示，「我很享受當下，在自己的舞台盡情發揮，投出的每球都是美好的回憶，我很榮幸參與過這次盛會。」

助美國拿下勝利後，史邁利回到水手春訓備戰新球季，近期他的球速有增加的趨勢，從以往平均90英哩（約145公里）提升到92.7英哩（約149公里），對此他表示：「我曾丟過94英哩（約151公里），但這球速並不常見，希望我能整季保持這樣的身手，因為這是個漫長的球季。」

回想起經典賽史邁利仍意猶未盡：「這讓我腎上腺素暴發，感覺就像是季後賽，大家都拿出真本事來較勁，我相信美國最終會拿下勝利。」