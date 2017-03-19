網球》笑吻WTA第19 冠 詹詠然期待邁阿密風雲再起

詹詠然和辛吉絲賽後開心合影留念，笑吻搭檔3站以來首座金盃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「我們贏球秘訣很簡單，就是始終同心協力，不斷鼓勵彼此，就算落後或搶7、搶10這種緊張時刻，也絕不責怪對方失誤。」詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手贏得規模、等級僅次四大滿貫的印地安泉女雙冠軍，賽後「辛然配」不吝分享成功經驗，更期待接下來邁阿密風雲再起。

中央球場進行的決賽，第6種子「辛然配」穩紮穩打，挾著接連扳倒前、後任女雙世界球后的餘威，7：6（7：4）、6：2再挫來自捷克的老少非種子荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Siniakova Katerina），5連勝1盤未失登頂，共享38.517萬美元（約1175萬台幣）高額獎金，賽後兩人開心合影留念，笑吻搭檔3站以來首座金盃。

「能在這裡贏球，對我們來說意義重大。」頒獎儀式上，詹詠然發表奪冠感言，她以流利英語表示，上回印地安泉打進決賽，已是10年前往事，加上這是她和妹妹詹皓晴拆夥後，首度與名人堂傳奇球星辛吉絲合拍，兩人能在短短第3站就封后，對信心與士氣都有極大幫助。辛吉絲則說：「我們一路遭遇的對手，都是職業巡迴賽中最頂尖組合，能與詠然拿下冠軍真的很開心，證明我們很快找到合作手感。」

詹詠然芳齡27，本季WTA雙打第2冠、生涯第19冠到手，也是獎金與等級最高的一座，令她和背後團隊格外振奮。尤其「辛然配」上月杜哈女網才開始首度組軍，儘管8強止步，再歷經杜拜4強受挫的磨合，兩人轉戰印地安泉臨場默契發酵，横掃群芳贏得質量兼具的大賽金盃，接下來大詹與偶像辛吉絲乘勝追擊，明天飛往美國東岸佛羅里達，繼續挑戰同等級邁阿密大賽，奪冠行情跟著水漲船高。