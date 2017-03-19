路跑》肯亞閃電、蒙古姑娘 萬金石馬拉松稱王封后
2017/03/19 11:42
蒙古女將巴亞索古特（左一）在女子組全馬奪冠。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／萬里報導〕2017年萬金石馬拉松冠軍出爐，全馬女子組由蒙古好手巴亞索古特打敗肯亞黑色閃電，她以2小時38分08秒完賽，露出甜美笑容，收下女王頭獎座與獎金1萬美元，男子組則是肯亞耶哥終點線超車成功，以2小時17分02秒，險勝亞軍3秒鐘奪冠。
巴亞索古特從黑色閃電中竄出，她個人最佳是2小時33分36秒，也曾代表蒙古參加北京世錦賽與里約奧運。
國內冠軍則是黑馬林育宏，他跑出2小時34分34秒，驚喜拿下台灣總一，他表示，真的非常意外，這是他第一次在全國賽稱王，女子組由林于馨跑出3小時03分28秒，完成二連霸。
蒙古女將巴亞索古特（左一）在女子組全馬奪冠。（記者卓佳萍攝）
林育宏（左一）拿下國內男子全馬第一。（記者卓佳萍攝）
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