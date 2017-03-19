NBA》林書豪歸隊帶動籃網 美媒：「布魯克林」連線開始奏效
2017/03/19 12:24
〔體育中心／綜合報導〕籃網本季簽下林書豪，最大期待就是想看到他與陣中中鋒羅培茲（Brook Lopez）的搭配，讓「Brook-Lin」成為球隊基石，不過計畫卻受到林書豪大腿傷勢影響，兩人的化學效應直到近期才漸趨明朗。
《紐約郵報》報導指出，林書豪本季因為腿傷上場時間並不多，與羅培茲同時登場的比賽也只有18場，共拿下7勝11敗，勝率3成89，而他們不在場上時，籃網則是拿下6勝44敗，勝率僅1成2，兩人對於籃網具有一定的重要性。
籃網主帥艾特金森（Kenny Atkinson）也讚賞兩人的合作，「他們的搭配開始出現化學變化了，逐漸學會適應彼此了。」
談起兩人的合作，林書豪說：「這很簡單，因為我很希望他（羅培茲）可以成功，而他也是這樣想，我們毫不偽裝，也抱持著同樣想法一起努力。」林書豪補充，因為他們清楚，兩人同時在場上時，該如何減輕彼此的壓力，想辦法讓彼此更好，也持續溝通，希望能讓他們的組合會為對手帶來更大威脅，最近的搭配也都收到不錯成效，讓他頗受激勵。
林書豪（前）與羅培茲。（資料照，美聯社）
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