經典賽》上三樓看台！史坦頓敲超狂大號全壘打（影音）

2017/03/19 12:02

〔體育中心／綜合報導〕美國今天與多明尼加交手，兩隊將爭奪四強賽門票，開賽雙方陷入激戰，前3局打完雙方戰成2：2平手，4局上半，強打史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出上三樓看台的超大號全壘打，幫助美國超前。

4局上半，克勞佛（Brandon Crawford）安打上壘，下一棒史坦頓敲出左外野方向超大號全壘打，一舉幫助美國以4：2超前。

美國4：2多明尼加Live看這裡 

史坦頓。（歐新社）

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