經典賽》阿維列斯展超美技守備 滑壘接殺界外球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕波多黎各今天以13:2血洗委內瑞拉,阿維列斯(Mike Aviles)除了打擊表現出色,單場繳出5支4、3打點的猛打賞,外野守備也展現精彩美技。

阿維列斯此役擔任右外野手,3局下面對歐多(Rougned Odor)所擊出的外野界外球,一路狂奔至界外滑壘,展現出超帥氣的美技接殺,全場觀眾也報以熱烈的掌聲。