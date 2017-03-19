經典賽》阿維列斯展超美技守備 滑壘接殺界外球（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕波多黎各今天以13：2血洗委內瑞拉，阿維列斯（Mike Aviles）除了打擊表現出色，單場繳出5支4、3打點的猛打賞，外野守備也展現精彩美技。

阿維列斯此役擔任右外野手，3局下面對歐多（Rougned Odor）所擊出的外野界外球，一路狂奔至界外滑壘，展現出超帥氣的美技接殺，全場觀眾也報以熱烈的掌聲。