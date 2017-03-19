中職Live》朱育賢、梁家榮開轟 猿隊追回2分

2017/03/19 14:24

 

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第五局

5局下半，朱育賢敲出陽春全壘打，猿隊追回1分，梁家榮再補上一支右外野方向陽春砲，桃猿僅1分落後。

5局上半，羅國龍、唐肇廷接連獲得四壞保送，形成1、2壘有人，林志祥敲出右外野方向一壘安打，帶有一分打點，接著猿隊投手接連出現暴投，跑者回本壘得分，獅隊取得3：0領先。

獅林志祥敲出安打，帶有一分打點。（記者廖耀東攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

梁家榮敲出全壘打。（記者廖耀東攝）

第四局

4局上半，買嘉儀、朱元勤接連敲出安打，獅隊攻下今天第一分。

朱元勤敲二壘安打，送回壘上跑者。（記者廖耀東攝）

第二局

前兩局打完，雙方暫時以0：0戰成平手。

獅先發洪心騏前三局，尚未被火力兇猛的桃猿隊敲安。（記者廖耀東攝）

猿先發林樺慶。（記者廖耀東攝）

先發打序

棒次

唐 肇 廷 RF

1

陽 耀 勳 RF

陳 鏞 基 3B

2

詹 智 堯 CF

林 志 祥 2B

3

王 柏 融 DH

鄧 志 偉 DH

4

陳 俊 秀 1B

買 嘉 儀 1B

5

朱 育 賢 LF

朱 元 勤 LF

6

林 承 飛 SS

蔡 奕 玄 SS

7

梁 家 榮 3B

郭 峻 偉 C

8

黃 浩 然 C

羅 國 龍 CF

9

葉 竹 軒 2B

洪 心 騏

先發投手

林 樺 慶

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