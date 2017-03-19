中職Live》朱育賢、梁家榮開轟 猿隊追回2分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 0 0 1 2 0 0 3 5 0 猿 0 0 0 0 2 0 2 4 0

第五局

5局下半，朱育賢敲出陽春全壘打，猿隊追回1分，梁家榮再補上一支右外野方向陽春砲，桃猿僅1分落後。

5局上半，羅國龍、唐肇廷接連獲得四壞保送，形成1、2壘有人，林志祥敲出右外野方向一壘安打，帶有一分打點，接著猿隊投手接連出現暴投，跑者回本壘得分，獅隊取得3：0領先。

獅林志祥敲出安打，帶有一分打點。（記者廖耀東攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

梁家榮敲出全壘打。（記者廖耀東攝）

第四局

4局上半，買嘉儀、朱元勤接連敲出安打，獅隊攻下今天第一分。

朱元勤敲二壘安打，送回壘上跑者。（記者廖耀東攝）

第二局

前兩局打完，雙方暫時以0：0戰成平手。

獅先發洪心騏前三局，尚未被火力兇猛的桃猿隊敲安。（記者廖耀東攝）

猿先發林樺慶。（記者廖耀東攝）

先發打序

獅 棒次 猿 唐 肇 廷 RF 1 陽 耀 勳 RF 陳 鏞 基 3B 2 詹 智 堯 CF 林 志 祥 2B 3 王 柏 融 DH 鄧 志 偉 DH 4 陳 俊 秀 1B 買 嘉 儀 1B 5 朱 育 賢 LF 朱 元 勤 LF 6 林 承 飛 SS 蔡 奕 玄 SS 7 梁 家 榮 3B 郭 峻 偉 C 8 黃 浩 然 C 羅 國 龍 CF 9 葉 竹 軒 2B 洪 心 騏 先發投手 林 樺 慶