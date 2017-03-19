中職Live》朱育賢、梁家榮開轟 猿隊追回2分
2017/03/19 14:24
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第五局
5局下半，朱育賢敲出陽春全壘打，猿隊追回1分，梁家榮再補上一支右外野方向陽春砲，桃猿僅1分落後。
5局上半，羅國龍、唐肇廷接連獲得四壞保送，形成1、2壘有人，林志祥敲出右外野方向一壘安打，帶有一分打點，接著猿隊投手接連出現暴投，跑者回本壘得分，獅隊取得3：0領先。
獅林志祥敲出安打，帶有一分打點。（記者廖耀東攝）
朱育賢敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）
梁家榮敲出全壘打。（記者廖耀東攝）
第四局
4局上半，買嘉儀、朱元勤接連敲出安打，獅隊攻下今天第一分。
朱元勤敲二壘安打，送回壘上跑者。（記者廖耀東攝）
第二局
前兩局打完，雙方暫時以0：0戰成平手。
獅先發洪心騏前三局，尚未被火力兇猛的桃猿隊敲安。（記者廖耀東攝）
猿先發林樺慶。（記者廖耀東攝）
先發打序
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獅
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棒次
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猿
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唐 肇 廷 RF
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1
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陽 耀 勳 RF
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陳 鏞 基 3B
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2
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詹 智 堯 CF
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林 志 祥 2B
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3
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王 柏 融 DH
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鄧 志 偉 DH
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4
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陳 俊 秀 1B
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買 嘉 儀 1B
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5
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朱 育 賢 LF
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朱 元 勤 LF
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6
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林 承 飛 SS
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蔡 奕 玄 SS
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7
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梁 家 榮 3B
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郭 峻 偉 C
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8
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黃 浩 然 C
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羅 國 龍 CF
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9
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葉 竹 軒 2B
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洪 心 騏
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先發投手
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林 樺 慶
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