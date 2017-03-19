NBA》「萌神」柯瑞外線準了！ 率隊打趴公鹿摘3連勝
2017/03/19 12:50
柯瑞今天外線手感火燙。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今在主場迎戰東部老七公鹿，度過開賽的亂流，一哥「萌神」柯瑞全場更攻下28分，且外線命中率高達75％，率隊以117：92輕鬆勝出，拉出3連勝。
勇士開賽似乎尚未進入狀況，最多還落後公鹿14分，但眾人隨即覺醒，尤其是「萌神」柯瑞1人拿了8分，率隊展開反撲，首節打完僅以27：29落後。勇士次節火力更旺，整節狂轟36分，包括後段打出的17：4攻勢，帶著19分領先進入下半場，柯瑞前兩節10投7中，攻下18分。易籃後，公鹿手感仍找不回來，也讓勇士輕鬆拉出近期的3連勝。
柯瑞外線手感回溫。（法新社）
勇士日前在主場驚險逆轉七六人得勝，但在禁區僅拿24分，近兩戰明顯增加油漆區攻擊比例，前役對魔術在攻下68分，此役則有56分，加上柯瑞外線手感有所提升，輕鬆撂下勝利，且馬刺今以96：104不敵灰熊，勇士再將領先差距擴大至2.5場。
柯瑞在2月28日遇上七六人，三分球11投皆墨，外線手感似乎就不在狀況內，至今場均三分命中率不到40％，暫寫生涯新低，外界也不斷看衰他；這回不僅砍進6顆三分球，且命中率高達75％，攻下28分。隊友K.湯普森攻下21分；老將伊古達拉15分進帳；D.格林8分、8籃板與10助攻。
勇士後天得展開客場「背靠背」賽程，分別遭遇來自西部的雷霆、小牛。
勇士拿下3連勝。（法新社）
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